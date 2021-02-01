عدل: بيع 26 محلا بمشروع 400 مسكن في القطب الحضري الجديد المنطقة الغربية بسكرة

أعلمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، أنها تضع بالمزايدة وبالتعهدات المختومة 26 محلا تجاريا ومهنيا كل على حدى.

وأفادت وكالة عدل، أن المحلات متواجدة بمشروع 400 مسكن عدل بالقطب الحضري الجديد المنطقة الغربية بسكرة.

وبإمكان أي شخص راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى عنوان المنشور على جريدتين وطنيتين وسحب دفتر الشروط .

وحدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ 15 يوما ابتداءً من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على منتصف النهار.

وحدد آخر أجل لإيداع العروض باليوم 15 من تاريخ صدور هذا الإعلان بنفس التوقيت الذي تم فيه سحب دفتر الشروط .

ويودع هذا الأخير مقر مديرية المشاريع المذكور عنوانها آنفا.

أما عن فتح الأظرفة فسيكون في جلسة علنية بنفس المقر، وذلك في اليوم الموافق لتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 14:00 .