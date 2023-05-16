عدل تحذر أصحاب السكنات وتتوعد

حذرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” المكتتبون في صيغة البيع بالإيجار 2013. كما خصت بالذكر الذين تأخروا في إتمام إجراءات تسلم مفاتيح سكناتهم.

وأشارت، وكالة “عدل” في بيان لها، إلى أنها منحت مدة أخرى أقصاها 15 يوما ابتداءً من تاريخ نشر هذا البيان. وهذا من أجل استكمال الإجراءات لتسلم مفاتيح شققهم.

كما أكدت الوكالة أنه “في حال عدم الالتزام والتقدم لاستكمال الإجراءات وتسلم المفاتيح تحتفظ الوكالة بالحق في إلغاء”. و”مراجعة مقرر التخصيص لكل مكتتب مخالف لهذا الإجراء”. “مع إعادة توجهيه إلى أحد أواخر المواقع المنجزة”.