عدل تدعو المكتتبين إلى زيارة سكناتهم قبل استلامها

دعا المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، فيصل زيتوني، مكتتبي عدل إلى زيارة سكناتهم قبل استلامها.

وقد التقى صباح اليوم الاربعاء، فيصل زيتوني، مع ممثلي مكتتبي عدل العلمة – سطيف.

واستمع الى انشغالاتهم المتعلقة بتقدم الأشغال بكل من موقع 1500 مسكن صيغة البيع بالايجار العلمة وكذا موقع 595 مسكن عدل.

و أخرى تخص عن مواعيد صب شهادات التخصيص –يضيف بيان وكالة عدل-.

وأكد المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة عدل، بأنه يتابع المشاريع عن كثب وأن لقائه اليوم به جاء للإستماع لإنشغالتهم.

ووعد المتحدث انه سيتخذ إجراءات صارمة لتسريع وتيرة الإنجاز.

كما سيوجه تعليمات لشركة الإنجاز للعمل بنظام المناوبة مع الحفاظ على جودة ونوعية السكنات.

ووعد المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بزيارة ميدانية الى كل مواقع عدل بولاية سطيف .

كما دعا ممثلي مكتتببين لزيارة سكناتهم قبل استلامها لتسجيل التحفظات، وتقديمها الى الجهات الوصية بهدف رفعها من مؤسسة الإنجاز .

وفي ذات السياق، ثمن ممثلي مكتتبي عدل الجهود التي تبذلها الوكالة خاصة في الأونة الأخيرة والتي اعطت ثمار تقدم الأشغال.

وأكدوا أنهم وجددوا ثقتهم في الوكالة واطاراتها، خاصة خلال فتح باب الحوار مع ممثلي المكتتبين.