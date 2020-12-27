عدل ترفع دعوى قضائية ضد مستفيد قام بنشر فيديو “تحريضي”

رفعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، دعوى قضائية على مستوى محكمة خميس الخشنة، ضد مستفيد قام بنشر فيديو “تحريضي”.

وأوضحت، وكالة عدل ، أن المعني قام بتصوير فيديو لشقته اتهم فيه وزارة السكن والعمران و المدينة والوكالة بالغش في الإنجاز.

وقام الشخص حسب ذات البيان، بتحريض قاطني سكنات عدل ومكتتبيها، داعيا إلى نشر الفيديو على نطاق واسع .

وبعد التحري بالتنسيق مع ممثلي الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء ctc لولاية بومرداس، تأكد أن صاحب الشقة قام بعدة تغييرات.

ومن هذه التغييرات،قام المعني بتهديم كلي للجدار الواقي الخاص بالمدخنة،وتهديم عمود التهوية الفردي، والغطاء السفلي والعلوي لعمود التهوية الفردي .

وقام ناشر الفيديو، برمي الأتربة والنفايات المتبقية من عملية التهديم داخل عمود التهوية الجماعي، وهو ما يتسبب في إنسداده .

وأضاف بيان وكالة عدل، أن الشخص المعني قام بتمرير كوابل كهربائية فوق الجدار الواقي الخاص بالمدخنة .

وأكدت الوكالة،وفرع التسيير العقاري وهيئة الرقابة التقنية للبناء،أنه تم معاينة المدخنة العمارة،قبل تسليم المفاتيح،وتبين أنها تتطابق مع المعايير المتعامل بها.

كما قام صاحب الشقة بعد معاينته لشقته بإمضاء على محضر دون تسجيل أي تحفظ .

وجاء رد عدل، بعد تداول فيديو عبر صفحات الفايسبوك، يظهر فيه أحد المستفيدين من سكن بموقع 1248 عدل بأولاد هداج.

ودعت الوكالة أصحاب سكنات عدل للحفاظ على الأجزاء المشتركة للسكنات خاصة منها التي تشكل خطرا على ساكنة العمارة.

وشددت على عدم الإنسياق وراء من يرديون تشويه صورة الوكالة وزرع البلبلة وسط ساكني أحيائها ومكتتبيها .