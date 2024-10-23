“عدل” تصدر بيانا هاما للمستفيدين

أعلن فرع عدل للتسيير العقاري كافة المستفيدين القاطنين بالأحياء السكنية التابعة لوكالة “عدل”. عن استمرار عملية استقبال ملفات الراغبين في تسديد المبلغ المتبقي من ثمن السكن.

وفي بيان للمؤسسة، أشارت إلى أن المستفيدين الذين أودعوا ملفاتهم سنة 2001 و 2002. وقاموا بتحيينها سنة 2013، الراغبين في التسديد المسبق للمبلغ المتبقي من 75% من الثمن الكلي للسكن. التوجه إلى مكاتب التسيير العقاري المتواجدة على مستوى الأحياء السكنية التابعين لها وهذا لغرض مباشرة الاجراءات اللازمة.