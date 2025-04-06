“عدل” تطلق ثاني عملية كبرى لإعادة تهيئة 625 عمارة عبر الوطن

أعلنت مؤسسة “عدل للتسيير العقاري” اليوم عن انطلاق ثاني عملية كبرى لإعادة التهيئة والترميم على المستوى الوطني، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات وزير السكن والعمران والمدينة.

وتشمل هذه العملية 625 عمارة موزعة على 7 فروع جهوية تمتد عبر عدد من ولايات الوطن، حيث تهدف إلى صيانة وتجديد البنايات السكنية وتهيئة بيئة عمرانية ملائمة تعزز الراحة والجمالية داخل الأحياء السكنية التابعة لبرنامج “عدل”.

وحسب بيان عدل للتسيير العقارين فإن العملية تشمل المواقع التالية :

الفرع الجهوي الجزائر وسط: إعادة تهيئة 200 عمارة في مواقع بارزة مثل باب الزوار، أولاد فايت، السبالة، دويرة وبابا حسن.

الفرع الجهوي بوعينان: يشمل 31 عمارة موزعة بين موقعي كاف لحمام وبراكني.

الفرع الجهوي قسنطينة: يشمل 47 عمارة بمواقع على غرار جيكو، ESCEC وسورام.

الفرع الجهوي وهران: يشمل 77 عمارة موزعة بين سيدي بلعباس، مستغانم وتلمسان، مع تدخلات في عدة مواقع كمنصورة، قباسة وSNTV.

الفرع الجهوي الجزائر شرق: سيشمل 119 عمارة في مناطق متعددة منها بويرة، بودواو، هراوة، قورصو، وتجمعات سكنية ببجاية.

الفرع الجهوي سيدي عبد الله: إعادة تهيئة 112 عمارة في حي عدل - المعالمة.

الفرع الجهوي عنابة: يشمل 39 عمارة موزعة بين سيدي عمار، سوق الليل، وادي فرشة وسيدي عاشور.

وأكدت المؤسسة في بيانها الإعلامي على مواصلة جهودها الدائمة لتحسين الإطار العام للمعيشة داخل الأحياء، عبر عمليات تهيئة دورية تستجيب لحاجيات السكان وتعزز من جودة الحياة العمرانية.