عدل تطلق منصة رقمية خاصة بملفات طعون المكتتبين

أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، اليوم السبت، منصة رقمية، خاصة بملفات الطعون. ودعت، الوكالة المكتتبين لسنة 2013، الذين تم قبول ملفاتهم ولم يقوموا بتسديد الشطر الأول إلى الولوج لموقع “عدل” والدخول الى المنصة.

وأوضحت، “عدل”، أن المنصة وضعت لتحديد وتوجيه كل مكتتب المعني بهذه العملية، بعد التسجيل بالمنصة بإدخال الرقم التسلسلي وكلمة المرور. وأضافت الوكالة، أن المكتتب عليه فقط إدخال رقم هاتفه وبريده الإلكتروني بعدها يحدد المكتتب وضعية ملفه والضغط على “تأكيد”. وسترسل رسالتين قصيرتين عبر هاتفه الجوال و أخرى على البريد الكتروني تؤكدان عملية تسجيله في المنصة –يضيف المصدر- .

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وتوفر المنصة، خاصية استرجاع الرقم السري عن طريق الولوج إلى خدمة استرجاع الرقم السري. وهذا بالضغط على الرابط المتواجد أسفل المنصة وإتباع خطوات استرجاع الرقم السري .

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