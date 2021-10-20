عدل تعلن عن بيع 66 محلا تجاريا بالمزايدة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل” ، أنها تعرض بالمزايدة وبالتعهدات المختومة 66 محلا تجاريا بحي 500 مسكن بيع بالإيجار بولاية بوسعادة.

وقالت الوكالة في بيان لها، أنه بإمكان أي شخص يرغب في المشاركة بهذه المزايدة التوجه إلى المديرية. وحددت آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ 15 يوم إبتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00.

أما عن أخر أجل لإيداع العروض فحدد باليوم 15 من تاريخ اول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00 في مقر مديرية المشاريع لولاية الاغواط. على أن يكون فتح الأظرف في جلسة علنية بمقر المديرية الجهوية “عدل” سطيف وذلك في اليوم النهائي على الساعة 14:00سا.

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