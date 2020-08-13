عدل.. تعليمات صارمة للدفع بمشاريع 6 ولايات شرق البلاد

اجتمع المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، بالمدير الجهوي لوكالة عدل بعنابة، ومدراء مشاريع 6 ولايات شرق الوطن.

وحسب بيان للوكالة، حضر الاجتماع، المدير العام المساعد المكلّف بإدارة المشاريع والمدير المكلف بتسيير العمليات والتجهيزات العمومية.

بالإضافة للمدير الجهوي لوكالة عدل بعنابة، ومدراء المشاريع لكل من ولايات: سكيكدة، قالمة، عنابة، سوق أهراس، تبسة، الطارف.

وعقد هذا الاجتماع لتقييم وضعية سير الأشغال في مشاريع الولايات المذكورة، بالتطرق إلى كل مشروع على حدى.

واستمع المدير العام إلى عروض تقنية مفصّلة عنها، و على إثرها وجّه تعليمات صارمة، تهدف إلى اعطاء مشاريع هذه الولايات دفعا قويا.

وتتمثل تعليمات المدير العام في ما يلي:

تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية قبل اقتراب الموسم الشتوي والرّبط بشبكات الغاز والكهرباء في المشاريع التي إكتملت بها أشغال انجاز السكنات وأحرزت تقدما كبيرا.

التنسيق بين مدراء المشاريع ومكاتب الدراسات وشركات الإنجاز .

متابعة دائمة للمشاريع واعتماد مخطّط عمل متناسق بهدف ضمان تقدم الأشغال.

التّشديد على تكثيف لجان المراقبة والتفتيش لمواجهة الغش في الإنجاز، وضمان جودة السكنات.

عقد لقاء تقييمي آخر خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف الاطلاع على مدى تطبيق هذه التعليمات والتّقدم المحرز في مشاريع الولايات الستة المذكورة، بحضور المدير الجهوي لعنابة و مدراء المشاريع لذات الولايات.

احترام الآجال التعاقدية المحددة لتسليم المشاريع السكنية.

المسارعة للإبلاغ عن أي مشكل قد يعيق تقدم أشغال المشاريع.

التركيز على ضمان جودة السكنات ونوعية أشغال التهيئة الخارجية.

هذا وتواصل الوكالة في عقد اجتماعات تقيمية دورية لمتابعة مدى تقدم الأشغال في كل مواقعها عبر التراب الوطني، بهدف تسريع وتيرتها وتسليمها في الآجال المحددة.