عدل تقدم توضيحات حول وضعية الأشغال في 1700 وحدة درموش ببرج البحري

قدمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، لمكتتبي موقع 1700 وحدة سكنية درموش، ببلدية برج البحري، توضيحات بخصوص وضعية الأشغال.

وقالت إنه بخصوص حصة 600 وحدة سكنية، فالأشغال جارية بوتيرة غير مقبولة.

غير أن الوكالة فضلت عدم التوجه إلى فسخ الصفقة مع شركة الانجاز SARL SOCIETE GENERALE ENTREPRISE .

وحثها على تدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية، بهدف الرّفع من وتيرة الأشغال وانهائها، لأجل تسليم المفاتيح في أقرب الآجال الممكنة.

أما بالنسبة لحصة 1100 وحدة سكنية، فتم فسخ الصفقة بتاريخ 6 أكتوبر 2020 مع شركة الانجاز العاجزة SARL SOCIETE GENERALE ENTREPRISE.

وتسهر الوكالة على تطبيق إجراءات الفسخ بتحميل الشركة مسؤوليتها المتعلقة بالأضرار الناجمة عن عدم اتمامها للأشغال في الموقع.

وتم تكليف مكاتب دراسات و رؤساء مشاريع، بتقييم الأشغال المنجزة والمتبقية، ومعالجة النقائص المسجّلة مع رفع التحفظات في كل العمارات.

وبعد الانتهاء اعداد دفتر الشروط، سيتم الإعلان عن الشركة المكلفة بإنجاز هذا المشروع

وتفيد الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أنها اتخذت هذه الاجراءات وفقا للتنظيم المعمول به.

وحرصا منها على الدفع بالأشغال في المشروع، بغية تقريب آجال تسليم سكناته.