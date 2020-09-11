عدل تكشف سبب تأجيل تسليم 1400 مفتاح من مساكن بابا حسن

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، محمد طارق بلعريبي، سبب تأجيل تسليم مفاتيح 1400 مسكن عدل بابا حسن.

وقد إلتقى أمس الخميس، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره محمد طارق بلعريبي، ممثلي موقع 2400 مسكن بابا حسن.

واستمع المدير العام إلى انشغالهم المتعلق بتأخر توزيع 1400 وحدة سكنية المتبقية من هذا الموقع.

ويعود سبب التأخير حسب المدير العام لعدل في انزلاق جزئي للردوم والاتربة امام إحدى العمارات، ما يستدعي دراسة تقنية.

وطمئن المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، ممثلي المكتتبين أنه سيتفقد الموقع في أقرب الآجال .

وفي هذا السياق، أكد المدير العام أن الوكالة لن تسلم سكنات غير مكتملة الأشغال أو تشكل خطرا على قاطينها كيفما كان.

و فيما يخص صب أوامر الشطر الرابع اكد المدير العام لعدل أنه سيتم بعد إنتهاء الأشغال.

ودعا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ممثلي هذا الحي إلى التفهم والتعامل بموضوعية مع الإنشغالات المطروحة.

من جهته ثمن ممثلي هذا الموقع اللقاءات الميدانية مع المدير العام وتجاوب الوكالة معهم ومسارعتها للتكفل بانشغلاتهم.