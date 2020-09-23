عدل تُوجه إعذارا ثانيا لشركة إنجاز 30 مسكنا بقمار في الوادي

وجهت وكالة عدل، إعذارا ثانيا لشركة “TCE BOUMEZOUED NADJIM” المكلفة بإنجاز 30 مسكنا فرديا “طابق أرضي وسطح”، ببلدية قمار في الوادي.

وحسب بيان للوكالة، تم توجيه هذا الإعذار بسبب عدم إلتزام شركة الإنجاز بتنفيذ مقتضيات الإعذار الكتابي المرسل إليها بتاريخ 19 سبتمبر 2019.

ثم الإعذار الأول الموجه لها عبر الصحافة الوطنية بتاريخ 29 فيفري 2020.

وكذا بعد تقرير مكتب الدراسات المكلف بمراقبة ومتابعة الأشغال بتاريخ 13 سبتمبر 2020، المتضمن تأخر انجاز المشروع وفق الآجال التي حددتها الشركة.

إلى جانب نقص الإمكانيات البشرية والمادية في الورشة، فضلا عن تسجيل بطىء في تقدم الأشغال.

و بناء على هذا، طالبت الوكالة مؤسسة الإنجاز عبر الإعذار الثاني، الصادر اليوم الأربعاء، باحترام التزاماتها التعاقدية، ودعم الورشة بالوسائل البشرية والمادية و بمواد البناء.

كما تم مطالبة شركة الإنتاج، بالرفع من وتيرة الأشغال.

وستتخذ الوكالة جميع الإجراءات اللازمة، طبقا للتنظيم المعمول به في حالة عدم إمتثال مؤسسة الإنجاز بتنفيذ مقتضيات هذا الإعذار في أجل 8 أيام إبتداء من تاريخ صدوره في الصحافة الوطنية، يضيف البيان.