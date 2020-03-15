عدل: سحب مقررات التخصيص لمكتتبي موقع سيدي عبد الله بالعاصمة ابتداء من اليوم

تباشر وكالة عدل، ابتداء من اليوم الأحد، بإستدعاء مكتتبي العاصمة لسحب مقررات التخصيص لموقع سيدي عبد الله.

ودعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، في بيان لها، “المكتتبين بولاية العاصمة إلى الشروع في سحب مقررات التخصيص ابتداء من اليوم الأحد 15 مارس”.

وأفادت الوكالة، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن العملية تعني مكتتبي برنامج البيع بالإيجار لولاية الجزائر العاصمة، موقع سيدي عبد الله، المعنيين بمقررات التخصيص بحيث بإمكانهم تحميلها من الموقع الإلكتروني ابتداء من اليوم الأحد 15 مارس 2020 .

وفي ظل مطالبة المكتتبين بسكناتهم التي اكتتبوا للحصول عليها منذ سنة 2013 ، تؤكد الوكالة لمكتتبي 36 ولاية المعنية بهذه العملية، أنهم “مبرمجين بصفة تدريجية إلى غاية تمكينهم من الحصول على مقرراتهم”.