عدل.. نداء عاجل للمتأخرين عن تسلم مفاتيح شققهم

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، “عدل”، عن إجراءات جديدة لكل متأخر عن تسلم مفاتيح سكناه في إطار برنامج 2013. كما أوضح بيان الوكالة، أن الأخيرة تمنح هؤلاء مدة أقصاها 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان من أجل استكمال الإجراءات لتسلم المفاتيح.

في حين، أكدت وكالة “عدل”، أن في حالة عدم الالتزام والتقدم لاستكمال الإجراءات وتسلم المفاتيح، سيتم إلغاء. ومراجعة مقرر التخصيص لكل مكتتب مخالف، وإعادة توجيهه إلى أحد أواخر المواقع المنجزة.

وشدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سابقا على ضرورة إعطاء عقد الملكية لمكتتبي سكنات هذا البرنامج، فور دفع كامل تكاليف المنزل. وقال رئيس الجمهورية، إن على الدولة أن تعطي مثال في احترام القانون.

كما أوضح رئيس الجمهورية، أن المكتتب بعد أن يسكن قد تقع العديد من المشاكل العائلية، أو وفيات وتخلق نزاعات في الورث. مسديا تعليمات لوزير السكن محمد طارق بلعريبي، والمدير العام لوكالة عدل بإعطاء عقد الملكية ويفعل به ما يشاء.

وبالمقابل، قال الرئيس تبون، إن “برنامج عدل، حاربوه كثيرا ولن ندخل في التفاصيل”. مردفا “الرئاسة والحكومة ستقف وتدافع عن هذا البرنامج ولا يوجد مشاكل”.

كما أضاف رئيس الجمهورية، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” لن تكمل مع “CPA”. مشيرا إلى وجود بنك السكن الذي تم تجديده مؤخرا. مردفا “سكنات عدل شبه اجتماعية لأن الناس تدفع المستحقات وليس دون مقابل”.