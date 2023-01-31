عدل وCPA.. تسديد الإيجار الشهري الكترونيا

أعلن كل من القرض الشعبي الجزائري والوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه “عدل”، عن إطلاق عملية الدفع الالكتروني لمستحقات الإيجار الشهري. كما أشار البنك، إلى أن العملية تتم عن طريق خدمة e-cp.

وأكد، القرض الشعبي الجزائري في بيان، أن الدفع الإلكتروني يضمن للمستفيدين من سكنات “عدل” أريحية الدفع عن بعد دون عناء التنقل. كما أشار البيان ذاته، إلى أن الأمر يخص حاملي البطاقة البنكية “CIB” والبطاقة الذهبية.

وأوضح البنك، أن البطاقات المقبولة للاستفادة من هذه الخدمة، في الوقت الحالي. هي كل من :CPA, AGB, BNA ,AL SALAM BANK ALGERIE et la Carte DAHABIA d’ALGERIE POSTE. وهذا عبر الرابط الالكتروني https://www.aadlgestimmo.dz/epayement/View/index.php

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