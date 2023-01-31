عدل وCPA.. تسديد الإيجار الشهري الكترونيا
أعلن كل من القرض الشعبي الجزائري والوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه “عدل”، عن إطلاق عملية الدفع الالكتروني لمستحقات الإيجار الشهري. كما أشار البنك، إلى أن العملية تتم عن طريق خدمة e-cp.
وأكد، القرض الشعبي الجزائري في بيان، أن الدفع الإلكتروني يضمن للمستفيدين من سكنات “عدل” أريحية الدفع عن بعد دون عناء التنقل. كما أشار البيان ذاته، إلى أن الأمر يخص حاملي البطاقة البنكية “CIB” والبطاقة الذهبية.
وأوضح البنك، أن البطاقات المقبولة للاستفادة من هذه الخدمة، في الوقت الحالي. هي كل من :CPA, AGB, BNA ,AL SALAM BANK ALGERIE et la Carte DAHABIA d’ALGERIE POSTE. وهذا عبر الرابط الالكتروني https://www.aadlgestimmo.dz/epayement/View/index.php
فيديو توضيحي
وترأس، المدير العام المساعد المكلف بالاكتتاب والتسويق لقاء تنسيقيا بمقر المديرية العامة مع رؤساء دائرة الاكتتاب والتسويق بالمديريات الجهوية لوكالة “عدل” لكل من عنابة، وهران، ورقلة، سطيف، تيارت، الجزائر غرب والجزائر شرق.
وخصص هذا اللقاء من أجل الوقوف على حصيلة الوكالة الوطنية للتحسين السكن وتطويره “عدل ” لسنة 2022 لعمليات بيع المحلات التجارية، توزيع السكنات مع إحصاء ودراسة وضعية المكتتبين الذين تأخروا في إتمام إجراءات تسلم مفاتيح سكناتهم.
ومن جهة أخرى تطرق المدير العام المساعد، في هذا اللقاء الى تسهيل الاجراءات للمكتتبين اللذين يتقدموا لاستلام مفاتيح سكناتهم. كما وضع ورقة طريق امام رؤساء دائرة الاكتتاب والتسويق دعاهم من خلال الى تنفيذها للوصول الى الاهداف المرجوة.
وفي ذات السياق أكد المدير العام المساعد المكلف بالاكتتاب والتسويق على ضرورة تجنّد الجميع. من أجل تنفيذ إلتزاماتهم وتعهداتهم التي قطعوها أمام السيد وزير السكن والعمران والمدينة والمدير العام لوكالة عدل.