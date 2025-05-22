عدل 3: الأقساط الشهرية للسكنات ستكون في حدود 8 آلاف و9 آلاف دينار

أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أن سكنات عدل 3 ستكون في المتناول مشيرا إلى أن سعرها لن يتجاوز أسعار سكنات الترقوي العمومي LPA

وقال الوزير في الندوة الصحفية التي نشطها اليومk الخميس. على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية خنشلة،” صحيح الأسعار ستكون مرتفعة نوعا ما. مقارنة بعدل 2، وهذا بسبب إضافة التدفئة المركزية، لكن أطمئن المواطن أنها لن تكون بسعر الترقوي العمومي”.

وأشار الوزير إلى أن الأقساط الشهرية للسكنات. المتكونة من 3 و4 غرف ستتراوح بين 8 آلاف و9 آلاف دينار كحد أقصى.