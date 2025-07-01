عدل 3: وزير السكن يكشف الجديد !

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، عن الشروع في الإعلان عن المناقصات الوطنية الخاصة ببرنامج عدل 3.

وتخص هذه المناقصات حسب وزير السكن انجاز 200 ألف كشطر أول في برنامج عدل 3. والمنصوص عليها في القانون المالية لسنة 2025. وهذا بعد الانتهاء التام و المصادقة على كل الدراسات التقنية المرتبطة بها.

وأشار بلعريبي، إلى أن التحول الحضاري يندرج ضمن مقاربة علمية وعملياتية، يشرف عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا. وتنفذ بالتنسيق الكامل مع مختلف القطاعات الوزارية.

وجاء تصريح الوزير على هامش زيارته إلى ولاية الجلفة والتي أعلن من خلالها عن الانطلاق في توزيع أكثر من 192 ألف وحدة سكنية بمناسبة 5 جويلية المصادف لعيدي الاستقلال والشباب.

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