عدل2.. دعوة 22 ألف مكتتبا لتحميل أوامر دفع الشطر الأول

تدعوا وكالة عدل، المكتتبين الذين يبلغ عددهم حوالي 22 ألف مكتتب من بين 30 ألف لم يقوموا بتحميل الشطر الأول بعد تمديد آجال إلى شهر إضافي آخر- إلى ضرورة زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة من أجل تحميل أوامر دفع الشطر الأول قبل إنتهاء الآجال المحددة.

وأكدت الوكالة عبر بيان لها، أنها ستطلق تطبيقا إلكترونيا خاصا لمعالجة أسباب عدم تمكن باقي المكتتبين من سحب الشطر الأول، كعملية أخيرة للإنتهاء من معالجة جميع ملفات الخاصة بإكتتاب عدل 2013

وأشارت الوكالة، إلى أنّ 2522 مكتتبا من مجموع 6000 مكتتب قاموا بتحميل أموامر دفع الشطر الأول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة www.aadl.com.dz ، وذلك منذ إعلان المدير العام للوكالة يوم 15 سبتمبر 2021 عن هذه العملية ، تنفيذا لإلتزامات وتوصيات وزير السكن و العمران و المدينة.

للإشارة فإن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل أطلقت مؤخرا عدد من التطبيقات والمنصات من أجل معالجة الملفات والإستماع إلى مختلف إنشغالات مكتتبيها الكرام.

وتأتي هذه الإجراءات الرقمية مواكبة للإستراتجية التي تبنتها وزارة السكن والعمران والمدينة من أجل تقريب الإدارة من المواطن ورفع عناء التنقل .

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