عدل 3 والسكن الريفي..بلعريبي يكشف الجديد

كشف وزير السكن والمدينة والعمران محمد طارق بلعريبي اليوم، أنّ برنامج عدل 3 سينطلق قريباً، وسيساهم في رفع عدد السكنات.

وفي جلسة مخصّصة للأسئلة الشفوية بالبرلمان، أكد بلعريبي على حرص رئيس الجمهورية، على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسكن، في ظل البرنامج السكني الضخم الذي قوامه 460 ألف وحدة سكنية.

أما بخصوص السكن الريفي قال بلعريبي أن قطاعه يدرس حالياً ملف قيمة المساعدات الموجهة للسكن الريفي، والتي ستسفر عنه عدة قرارات، لاسيما بالنسبة للمناطق الجبلية والأراضي التي تتطلب أشغال معتبرة في مرحلة ما قبل البناء.

ومن جهة اخرى أشارالوزير أن قطاع السكن يتجّه نحو رقمنة صيغة السكن الاجتماعي والقوائم الاحتياطية.

وأوضح الوزير بهذا الشأن أن رقمة السوسيال تأتي لتفادي الإشكالية المتعلقة بإختيار قوائم المستفيدي.

وتابع بلعريبي في ذات السياق أن ملف الرقمنة هو حالياً قيد الدراسة على مستوى الوزارة لتفادي الإشكالية المتعلقة بالطعون واللجان الولائية والاحتجاجات.