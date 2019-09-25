عدم تسليم البضائع في وقتها ونفاذ المخزون سبب عزوف المؤسسات الأجنبية على المنتج الجزائري

قال نائب المندوب الإقليمي لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية في مرسيليا نزيم سيني، اليوم الأربعاء، أن تخوف المتعاملين الأجنبيين من عدم تسليم البضائع في وقتها سبب عزوفهم على استيراد المنتجات الجزائرية.

وأفاد نزيم سيني، في تصريح له للنهار أونلاين، أن المنتجات الجزائرية وخلال المعرض الدولي المقام بمرسيليا حظيت باهتمام غالبية المؤسسات الأجنبية.

وأشار نزيم سيني إلى مشاكل عدة حالت دون توطيد وتوسيع عمليات التصدير والاستيراد بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية.

موضحا في السياق ذاته أن المؤسسات الأجنبية تشتكي في غالب الأحيان من مشكل عدم تسليم البضائع في وقتها المحدد ونفاذ المخزون من الطرف الجزائري.

وطالب نزيم سيني المؤسسات الوطنية إخضاع منتجاتها الموجهة للتصدير للمعايير الدولية، إذا ما أرادت ولوج الأسواق العالمية.

كما أضاف نزيم سيني أن الأسواق العالمية تشترط عدة معايير لقبول أي منتج، فالجودة والنوعية متاحة لدى معظم المنتجات الجزائرية لكن وجب دعمها بمعايير أخرى كنوعية التغليف وإخضاعها لشهادات الإيزو.

تطرق نائب المندوب الإقليمي لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية بمرسيليا إلى دور الكبير الذي تلعبه الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

ودعا من خلالها الجالية الجزائرية للمساهمة وبكل الطرق في الترويج للمنتجات الجزائرية في الدول التي يقيمون بها.

وقال أن أبواب غرفة التجارة والصناعة مفتوحة أمام كل المؤسسات الوطنية التي تسعى أو ترغب في تصدير منتجاتها لفرنسا أو خارجها.

للتذكير فإن أكثر من 30 مؤسسة جزائرية تشارك في فعاليات المعرض الدولي بمرسيليا إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري.