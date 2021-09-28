عدو الإسلام “إيريك زمور” أكثر شخصية مرفوضة في فرنسا

كشف إستطلاع قامت به “Odoxa-LCP-Public Sénat”، عن أكثر الشخصيات السياسية المرفوضة في فرنسا. وجاء الكاتب والصحفي الجزائري الأصل، “ايريك زمور” في المرتبة الأولى من حيث الأقل تقديرا من الشعب الفرنسي.

وحصل “إيريك زمور”، على نسبة 59 بالمائة من الأصوات الرافضة، يليه السياسي “فلوريان فيليبو” بنسبة 55 بالمائة. جاء السياسي والصحفي “جان لوك ميلينشون” في المرتبة الثالثة بنسبة 54 بالمائة، كما تحصلت “ماري لوبان” على نسبة 52 بالمائة.

وأفاد ذات الإستطلاع، أن “إيريك زمور” هو الشخصية السياسية الثانية، الأكثر ظهورا، على الإنترنت والشبكات الاجتماعية خلال 30 يوما الأخيرة. ويعتبر “زمور” كاتب وصحفي سياسي فرنسي-جزائري، مثير للجدل، ومعروف بعداوته للإسلام، ورفضه للمظاهر الثقافية التي تتمسك بها الجاليات المسلمة بفرنسا.

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