عدو الإسلام والجزائر يواصل استفزاز المسلمين وصحيفة تكشف نواياه الكاذبة

خرج المرشح الرئاسي اليميني المتطرف، الذي أدين مرتين بالتحريض على التمييز العنصري والكراهية الدينية، إيريك زمور. من جديد بخطاب مستفز للمسلمين.

وحسب ما نشرته صحيفة le monde قال إيريك زمور “أعتقد أن الإسلام لا يتوافق مع فرنسا والجمهورية. لقد شرحت بالفعل ذلك ألف مرة “.

وقالت صحيفة le monde إن مرشح الرئاسيات الفرنسية إيريك زمور يحاول مد يد كاذبة للمسلمين.

كما أضاف “لا يمكن أن يكون هناك إسلام في فرنسا؛ لا يمكن أن يكون هناك إلا فرنسا الإسلامية”.

وتابع زمور الذي يعتبر العدو الأول للإسلام والمسلمين “في نظري المسلم سياسي يتجاهل نفسه. ويمارس العنف في داخله”.

ويستخدم المرشح زمور الآن صيغة الاختيار، حيث قال على TF1: “أنا أميز بين الإسلام والمسلمين. الهدف فصل المؤمنين عن العبادة. وإجبارهم على الاختيار بين فرنسا والإسلام”.

ودعا بجدية بالغة في الساعة “الثامنة مساءً” ، أمام 7.2 مليون مشاهد، “جميع المسلمين إلى الاندماج والتخلي عن ممارسة الإسلام”.

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