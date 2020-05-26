“عدو البشرية” يعدُّ أكثر من 5.5 مليون إصابة

تخطى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، حاجز الـ5.5 مليون، صباح اليوم الثلاثاء، سجلت أكثر من ثلثيها في أوروبا والولايات المتحدة.

وقد أحصي ما لا يقل عن 5505307 إصابة، بينها 346188 وفاة، خصوصا في أوروبا، وهي القارة الأكثر تضررا من الوباء بأكثر من مليوني إصابة.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالوباء بمليون و662.4 ألف حالة، تليها البرازيل بـ 374.9 ألف وروسيا بـ 353.4 ألف وبريطانيا بـ 262.5 ألف وإسبانيا بـ 235.4 ألف إصابة.

ولا تعكس الأعداد المسجلة إلا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى.

للإشارة، فقد سجلت الصين 7 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” جميعهم مواطنون صينيون عائدون من الخارج، رغم ما يسود في كل مرة أن الوباء قد تمّ القضاء عليه في البلاد.