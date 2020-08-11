عدّاد “كورونا” يتجاوز الـ 20 مليون مصاب في العالم!

تجاوز عدد الإصابات بفيروس “كورونا”، حتى صباح اليوم الثلاثاء، سقف الـ 20 مليونا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 734 ألف وفاة مع تعافي أزيد من 12 مليون مصاب.

وحسب تقريرين لجامعة “جونز هوبكنز” وموقع “وورد ميترز” المتخصصين في رصد الإصابات، فقد وصل الإجمالي إلى 20 مليونا وحوالي 32 ألف إصابة حتى اليوم.

فيما خلّف الوباء القاتل أزيد من 734 ألف وفاة وتعافى منه 12 مليونا و904 ألف مصاب، حصدت أمريكا والبرازيل والهند حصة الأسد في كل شيء.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة بإحصائها أزيد من 5 ملايين إصابة، تليها البرازيل بثلاثة ملايين وأكثر من 35 ألف إصابة ثم الهند بمليونين وأزيد من 215 ألف حالة.