عربات قطار تحول لأسرّة لاستيعاب عدد المصابين بـ”كورونا” في الهند

قررت الحكومة الهندية، اليوم الأحد، تزويد مدينة “نيودلهي”، أكبر بؤرة لتفشي وباء “كورونا” في البلاد، بـ 500 عربة قطار مجهّزة لتستغل كأسرة استشفاء.

وبسبب العدد الهائل من الإصابات التي باتت تسجل يوميا في الهند، لم تستطع غالبية المستشفيات استقبال المصابين أو حتى تقديم إسعافات أولية لهم، وجاء هذا من أجل القضاء على هذا المشكل، ارتأت السلطات الهندية استغلال عربات القطار كـ”أسرة” استشفائية، مؤكدة بأنها هذه الخطوة سترفع الطاقة الاستيعابية للأسرة العلاجية إلى 8 آلاف سرير.

وأشارت الهند بأنها ستقوم بتكثيف اختبارات الكشف ميدانيا، خصوصا في مناطق العزل، حيث سيتم إجراء مسح صحي منزلي مع توفير اسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.

للإشارة، فإن الهند باتت رابع أكبر بلدان العالم تفشيا بالوباء بعد أمريكا والبرازيل وروسيا، حيث سجلت اليوم ما يقارب 12 ألف حالة مؤكدة بالفيروس.