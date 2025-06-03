عرض تكوين ماستر في مجال إدارة المؤسسات الصحية

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسات الجامعية النظر في إمكانية اقتراح عرض تكوين ماستر عن بعد في مجال إدارة المؤسسات الصحية (ميدان علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية شعبة علوم التسيير).

وحسب المراسلة التي وجهتها الوزارة للمديرين فإن عرض التكوين مبرمج بعنوان السنة الجامعية 2025-2026، لفائدة حاملي شهادة في العلوم الطبية. طب صيدلة وطب الأسنان وهذا وفقا للإمكانيات البشرية. والمادية المتوفرة في كل مؤسسة.