عرض جديد لسليماني من البريميرليغ

دخل الدولي الجزائري إسلام سليماني، في الأيام الماضية، حساب ناد جديد من البريميرليغ الإنجليزية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت شبكة “سكاي سبورتس”، بأن “سوبر سليم”، متابع من واست برومويتش ألبيون، الذي يعتزم تقديم عرض لإستعارته.

يأتي هذا في وقت يبقى فيه رأس الحربة، خارج الخدمة، رغم إنطلاقة الموسم الكروي، وهو غير المرغوب فيه داخل ليستر.

يُذكر بأن هداف المنتخب الوطني، لا يزال مُرتبطا بعقد مع “الفوكسيز” الى غاية جوان من سنة 2022.

وتعطلت جميع الصفقات المحتملة لنجم شباب بلوزداد الأسبق، بسبب الراتب السنوي الضخم الذي يناله والذي يتجاوز الـ4 ملايين أورو.