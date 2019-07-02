عرض دبابات حقيقية وسط واشنطن في احتفالات يوم الاستقلال

وأضاف الرئيس الأمريكي : “يجب أن نكون حذرين للغاية مع الدبابات، لأن الطرق عادة لا تحب أن تسير دبابات ثقيلة عليها. لذلك يتعين علينا وضعها في أماكن معينة، ولكن لدينا أحدث دبابات من طراز “شيرمان” وأحدث دبابات من طراز “أبرامز””.

وتجدر الاشارة، أنّ دبابات “شيرمان”، استخدمت في الحرب العالمية الثانية وتوقف إنتاجها في عام 1945.