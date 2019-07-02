عرض دبابات حقيقية وسط واشنطن في احتفالات يوم الاستقلال

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عرض دبابات حقيقية في واشنطن، في اطار الاحتفلات بيوم الاستقلال يوم 4 جويلية .
وقال ترامب “سيكون يوم 4 جويلية، يوما ممتازا في واشنطن، هذا لم يحدث بعد، سيكون خاصا…و سيكون لدينا طائرات في السماء، وأفضل مقاتلات في العالم وطائرات أخرى أيضا. وستعرض الدبابات في الشارع.”
وأضاف الرئيس الأمريكي : “يجب أن نكون حذرين للغاية مع الدبابات، لأن الطرق عادة لا تحب أن تسير دبابات ثقيلة عليها. لذلك يتعين علينا وضعها في أماكن معينة، ولكن لدينا أحدث دبابات من طراز “شيرمان” وأحدث دبابات من طراز “أبرامز””.
وتجدر الاشارة، أنّ دبابات “شيرمان”، استخدمت في الحرب العالمية الثانية وتوقف إنتاجها في عام 1945.
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