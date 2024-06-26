عرض مجسم كأس الجزائر أمام جمهور شباب بلوزداد

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، عن عرض مجسم كأس الجزائر، أمام جمهور الفريق، قبل إجراء مباراة النهائي، يوم 5 جويلية المقبل.

وحسب بيان إدارة نادي شباب بلوزداد، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد جرى إتخاذ هذا القرار، في إطار أفضل تسويق لكأس الجمهورية 2024.ولهذا قرر الإتحاد الجزائري لكرة القدم بالتنسيق مع إدارة فريق “شباب بلوزداد” والشريك الرسمي للمُنافسة “موبيليس”، عَرض مُجسم كأس الجزائر 2024 لِجمهور ومُحِبي فريق “شباب بلوزداد”. يوم الأحد 30 جوان. بمقر شركة “موبيليس” بباب الزوار، بداية من الساعة 10:00 إلى غاية الساعة 16:00.

كما أوضح ذات البيان، أنه سيتم عرض مجسم الكأس في وجه الجمهور البَلوزدادي يوم الإثنين 01 جويلية. بداية من الساعة 10:00 إلى غاية الساعة 16:00 بالمركز الثقافي “لخضر رباح” بساحة 11 ديسمبر 1960 ببلدية محمد بلوزداد.