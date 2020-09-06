عرض مشروع الدستور على لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان غدا

يجتمع اليوم الأحد، رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين مع رؤساء الكتل البرلمانية، من أجل التحضير لعرض ومناقشة مشروع الدستور بعد التعديلات التي أدرِجت فيه والتي عرضت على الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال النائب قادة قوادري، عضو لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان، في اتصال هاتفي مع “النهار أونلاين”، بأنه من المرتقب أن يعرض غدا الاثنين، الوزير الأول عبد العزيز جراد مشروع الدستور على أعضاء اللجنة أو ممثلا عن الحكومة في انتظار عرضه في جلسة علنية من أجل المناقشة والمصادقة عليه من ذرف النواب.

وأشار قوادري، إلى أنه يتوجب المصادقة على مشروع الدستور قبل الخامس عشر سبتمبر حتى يتم استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية بخمسة وأربعين قبل الاستفتاء الذي حدد تاريخه في الفاتح من شهر نوفمبر القادم.

وكانت اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور برئاسة أحمد لعرابة قد سلمت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 2500 مقترح مقدم، لإثراء المسودة، كما قد لعرابة عرضا عن أشغال اللجنة، والمنهجية المعتمدة لدراسة الاقتراحات المتعلقة بالمشروع التمهيدي.

ومن ضمن المقترحات التي تضمنها مشروع الدستور تلك المتعلقة بحل البرلمان بغرفتيه.