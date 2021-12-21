عرض مغر.. رحلات باريس- الجزائر بأقل من 500 أورو
بدأت شركة الطيران الإيطالية الوطنية الجديدة ITA Airways، التي حلت محل أليطاليا، التي أفلست في أوت 2021. بداية واعدة على الرغم من اضطراب السوق الجوي خلال فترة فيروس كورونا.
منذ رحلتها الأولى في 15 أكتوبر، فتحت شركة ITA Airways أبوابها للسوق الجزائري. حيث تقدم الآن رحلات أسبوعية بين روما والجزائر.
منذ إعادة الفتح الجزئي للحدود الجزائرية ، ارتفعت أسعار تذاكر السفر إلى الجزائر ، خاصة من فرنسا. لا يزال هذا ساريًا في جانفي المقبل، مع استمرار ارتفاع الأسعار.
وحسب موقع visa et voyage تقدم شركة ITA Airways تذاكر العودة بين باريس والجزائر بأقل من 500 أورو في جانفي.
ومع ذلك، فإن العيب الوحيد هو أنه سيتعين عليك التخطيط للتوقف طوال الليل في روما في مطار فيوميتشينو ليوناردو دا فينشي الدولي.
وستنطلق الرحلات من باريس كل سبت وإثنين وخميس الساعة 6:45 مساءً. حيث سيتعين على المسافرين قضاء الليلة في روما قبل الوصول في اليوم التالي إلى الجزائر العاصمة في مطار هواري بومدين.
وتبدأ الأسعار المعروضة من 304.14 أورو في اتجاه واحد بين باريس والجزائر.
وفي اتجاه العودة، نفس المسار مع رحلات المغادرة هذه المرة أيام الأحد والثلاثاء والجمعة بسعر منشور من 177.60 أورو.
لذلك من الممكن حجز رحلة عودة من باريس إلى الجزائر مقابل 481.74 أورو مع شركة الخطوط الجوية ITA. وهي صفقة جيدة، حيث على دفع أكثر من 200 أورو إضافية للحصول على تذكرة خلال نفس الفترة مع الجوية الجزائرية.
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فولوتيا تعدل أسعار ووجهات رحلات طيران فرنسا – الجزائر
بدأت شركة الطيران فولوتيا رحلاتها بين فرنسا والجزائر الخميس 16 ديسمبر، وتم تشغيل أول رحلة ذهابًا وإيابًا بين مرسيليا ووهران.
وستقوم الطائرة الإسبانية منخفضة التكلفة بتسيير أول رحلة لها إلى الجزائر العاصمة الخميس 23 ديسمبر من بوردو.
وجاء هذا الإطلاق بعد عدة تأجيلات مرتبطة بالوضع الصحي. الآن ، فولوتيا هي سادس شركة طيران مصرح لها بتسيير رحلات بين فرنسا والجزائر.
وتنضم التكلفة المنخفضة إلى الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا وخطوط ASL الجوية وفويلينج. هذا الأخير يعمل من كل من فرنسا (مرسيليا) وإسبانيا (برشلونة).
وحسب موقع visa et voyage، فقد غيرت فولوتيا عرضها للرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر. الآن، يتم عرض ثلاث وجهات جزائرية فقط، الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، المغادرة من بوردو ومرسيليا.
وسيتم تقديم قسنطينة في الواقع اعتبارًا من 3 فيفري من مرسيليا، حيث تبدأ الرحلة الأولى من 171 أورو ذهاب فقط.
ولم تعد فولوتيا تقدم رحلات إلى المدن الجزائرية الأخرى المدرجة في برنامجها المعتاد ، وهي عنابة وبجاية وسطيف وتلمسان. وهذا سيجعل من الممكن تفادي الخلط بين البرنامج السنوي المعتاد وبين البرنامج الذي يندرج في إطار إعادة فتح الحدود.
بالإضافة إلى ذلك، انتهى الترويج على الرحلات الجوية إلى الجزائر، الذي أطلقته شركة فولوتيا الأسبوع الماضي. حيث عادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
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فولوتيا توفر رحلات جوية بـ 9 أورو إلى أوروبا والجزائر معنية
تفتتح شركة الطيران فولوتيا رحلاتها بين فرنسا والجزائر يوم غد الخميس. ومن المقرر أن تقلع الرحلة V7 2658 الساعة 7:00 مساءً من مرسيليا لتهبط الساعة 8:55 مساءً في مطار وهران.
ومن المقرر أن تبدأ الرحلة الأولى إلى الجزائر العاصمة في 23 ديسمبر من مطار بوردو.
ما لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة، يتم الحفاظ على هاتين الرحلتين بشكل جيد.
وتخطط الشركة منخفضة التكلفة لتدشين الخطوط الأخرى بين فرنسا والجزائر ابتداء من فيفري المقبل. بشرط الحصول على تصاريح من السلطات الجزائرية.
وحسب موقع visa et voyage، تواصل Volotea إطلاق عروض ترويجية إلى العديد من الوجهات.
حاليًا، في موسم العطلات، توفر رحلات من “9 أورو” إلى عشرات الوجهات في أوروبا، ولكن أيضًا إلى الجزائر.
بين فرنسا والجزائر، يتعلق العرض بثمانية خطوط: مرسيليا – سطيف ، مرسيليا – بجاية ، مرسيليا – عنابة. مرسيليا – قسنطينة ، مرسيليا – وهران ، مرسيليا – تلمسان ، بوردو – الجزائر وليون سطيف.
بالنسبة لهذا العرض، هناك عرض واحد فقط يتعلق بالرحلات الجوية خط بوردو – الجزائر في جانفي المقبل.
لذلك يمكن للراغبين بالحجز والاستفادة من الأسعار المنخفضة من 249 أورو لرحلة 13 جانفي ومن 131 أورو لرحلة 20 جانفي. ومن 45 أورو للرحلة المجدولة في 27 جانفي.
هذه أسعار الرحلات ذات الاتجاه الواحد. كما تتوفر رحلات العودة من الجزائر العاصمة إلى بوردو ابتداءً من 51 أورو في جانفي.
بالنسبة للخطوط الأخرى ، يتعلق العرض بالرحلات المجدولة اعتبارًا من فيفري المقبل كجزء من البرنامج السنوي المعتاد.
ومع ذلك، لم تتلق Volotea بعد إذنًا لتشغيل برنامجها السنوي بأكمله.
هذا هو الحال أيضًا بالنسبة لجميع شركات الطيران التي تعمل في الجزائر. لذلك لا ينصح بالحجز حتى لو كانت الأسعار مغرية.
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