عرض مغر.. رحلات باريس- الجزائر بأقل من 500 أورو

بدأت شركة الطيران الإيطالية الوطنية الجديدة ITA Airways، التي حلت محل أليطاليا، التي أفلست في أوت 2021. بداية واعدة على الرغم من اضطراب السوق الجوي خلال فترة فيروس كورونا.

منذ رحلتها الأولى في 15 أكتوبر، فتحت شركة ITA Airways أبوابها للسوق الجزائري. حيث تقدم الآن رحلات أسبوعية بين روما والجزائر.

منذ إعادة الفتح الجزئي للحدود الجزائرية ، ارتفعت أسعار تذاكر السفر إلى الجزائر ، خاصة من فرنسا. لا يزال هذا ساريًا في جانفي المقبل، مع استمرار ارتفاع الأسعار.

وحسب موقع visa et voyage تقدم شركة ITA Airways تذاكر العودة بين باريس والجزائر بأقل من 500 أورو في جانفي.

ومع ذلك، فإن العيب الوحيد هو أنه سيتعين عليك التخطيط للتوقف طوال الليل في روما في مطار فيوميتشينو ليوناردو دا فينشي الدولي.

وستنطلق الرحلات من باريس كل سبت وإثنين وخميس الساعة 6:45 مساءً. حيث سيتعين على المسافرين قضاء الليلة في روما قبل الوصول في اليوم التالي إلى الجزائر العاصمة في مطار هواري بومدين.

وتبدأ الأسعار المعروضة من 304.14 أورو في اتجاه واحد بين باريس والجزائر.

وفي اتجاه العودة، نفس المسار مع رحلات المغادرة هذه المرة أيام الأحد والثلاثاء والجمعة بسعر منشور من 177.60 أورو.

لذلك من الممكن حجز رحلة عودة من باريس إلى الجزائر مقابل 481.74 أورو مع شركة الخطوط الجوية ITA. وهي صفقة جيدة، حيث على دفع أكثر من 200 أورو إضافية للحصول على تذكرة خلال نفس الفترة مع الجوية الجزائرية.

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