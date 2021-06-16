عرقاب.. أنشطة النفط والمناجم لا يمكن أن تتم على حساب جوانب الصحة والبيئة

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن أنشطة النفط والمناجم، لا تتم على حساب الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة وحماية البيئة. وجاء في بيان الوزارة أنه “في إطار التنسيق والتشاور بين القطاعات، ترأس عرقاب، الثلاثاء، اجتماع مع وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة.

وشارك بالاجتماع، ممثلون عن الوزارتين من سلطة ضبط المحروقات، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، الوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية والوكالة الوطنية للنفايات”. وتم التركيز خلال الاجتماع على الملفات المشتركة بين القطاعين في مجال حماية البيئة في ميدان أنشطة الطاقة والمناجم.

وأكد عرقاب أن التشريعات واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة تولي أهمية كبيرة لحماية البيئة،وتعزيز الرقابة طوال فترة المشاريع،مع احترام التنمية المستدامة. وبعد المناقشات، تم اتخاذ العديد من القرارات، أهمها وضع مجموعات عمل خاصة مسؤولة عن إصدار التراخيص. بالإضافة إلى مشروع إنتاج الكهرباء من الكتلة الحيوية لواد السمار وحماية المنشآت والهياكل وكذلك معالجة النفايات الصناعية المتعلقة بالمحروقات.