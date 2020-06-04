عرقاب: إجتماع لدول الأوبك خلال الأيام القليلة المقبلة

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عرقاب: إجتماع لدول الأوبك خلال الأيام القليلة المقبلة
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال وزير الطاقة محمد عرقاب، إنّ دول “أوبك” ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل عرض حالة السوق البترولية ونتائج التخفيضات التي أقرتها الدول المنتجة.

وأضاف عرقاب في تصريح  لوسائل إعلامية، أن اتفاق “أوبك” لتخفيض الإنتاج خلال شهر ماي كان له مؤشرات جد إجابية خلال شهر ماي،  كما يتم التحضير لشهر جوان خلال الإجتماع المقبل.

وأشار  عرقاب إلى أن تخفيض 9.7 مليون برميل من البترول يوميا كان له الأثر الإيجابي، مؤكدا بأن دول “أوبك” اتفقت على مواصلة التعاون فيما بينها من أجل المحافظة على استقرار السوق.


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