عرقاب: إطلاق 5 مشاريع كبرى قبل نهاية 2020

كشف وزير المناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، ان الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قد حضرت دفاتر الشروط ومناقصات، ستسمح سريعا بإنتاج 12 مادة معدنية في الجزائر.

واوضح الوزير في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية، ان المواد المنتجة ستوجه لفائدة الصناعة الوطنية.

كما اعلن الوزير عن 5 مشاريع مهيكلة تحمل قيمة مضافة للبلد، قبل نهاية 2020، وحتى مطلع الثلاثي الاول من 2021.

وحسب الوزير تتمثل المشاريع في الاستغلال التقليدي على مستوى عروق الذهب بالهقار وتمنراست وإليزي.

ويتمثل المشروع الثاني في غار جبيلات، والثالث حقل الزنك بواد اميزور.

اما المشروع الرابع، فيخص الفوسفات بشرق الوطن، حيث قال الوزير انه في طور التنسيق مع وزارة الطاقة وسوناطراك.