عرقاب: إنشاء ألف نقطة لشحن السيارات الكهربائية مطلع 2024

قال وزير الطاقة محمد عرقاب، أن شركة سونلغاز ستنطلق في إنشاء مشاريع تجريبية من خلال إنشاء ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية.

وأضاف عرقاب خلال كلمة له في اجتماع الحكومة مع الولاة اليوم الخميس، أنه سيتم خلال الثلاثي الأول من 2023 الإنطلاق في أشغال 100 محطة شحن كهربائي عبر التراب الوطني. و خاصة الطريق السيار “شرق غرب” بالتعاون مع مجمع نفطال. مشيرا إلى أنه مع مطلع 2024 سيتم إنجاز ألف محطة لشحن السيارات ألف محطة.

أما فيما يخص تحلية مياه البحر، فأكد الوزير عرقاب على إنجاز 5 محطات بسعة بمليون و500 ألف متر مكعب في اليوم . والتي تدخل حيز الخدمة قبل نهاية 2024 في كل من ولايات الطارف، بجاية، بومرداس، تيبازة، ووهران. مضيفا أنه خلال أواخر شهر أفريل 2023 سيدخل حيز الخدمة للمحطات الثلاث بسعة 150 ألف متر مكعب في اليوم.

كما أشار الوزير عرقاب، إلى أن كل المشاريع تتم بالتنسيق مع ولاة الجمهورية عبر الوطن. والسلطات المحلية لانجاز كل المشاريع بصفة منتظمة. مشيرا في ذات السياق إلى أن قطاع الطاقة يحرص حرصا كاملا وملتزما بإنجاز المشاريع. المخصصة لكل القطاعات لمواكبة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.

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