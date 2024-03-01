عرقاب: الإجتماع الوزاري الإستثنائي كان مثمرا

قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الإجتماع الوزاري الإستثنائي كان مثمرا وتطرقنا فيه إلى موضوع صناعة الغاز وأهميته ودوره في مرافقة الطاقات المستقبلية.

وأضاف عرقاب خلال تنشيطه ندوة صحافية رفقة الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد حامل، أنه تم مناقشة دور الغاز في مواكبة الطاقات المتجددة. مضيفا أنه تم تكريم شركة سوناطراك نظير مجهوداتها في الصناعة الغازية وتطوير الحقول بتقنيات محافظة على البيئة. خلال الطبعة الثانية لحفل توزيع جوائر المنتدى.

من جهته قال الأمين العام للمنتدى أن الإجتماع توصل بالإجماع إلى المصادقة على كل المقترحات التي سترفع للقادة. مؤكدا قبول عضوية السنغال رسميا في منتدى الدول المصدرة للغاز. مشيدا كذلك بالدور الريادي لمجمع سوناطراك في سوق الغاز.