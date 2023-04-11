عرقاب: الإمكانيات المالية متوفرة والإنتاج الطاقوي للكهرباء يعرف وفرة

أكد وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب اليوم الثلاثاء بالبيض أن أولوية القطاع. تكمن في ضمان تغطية شاملة بشبكة الكهرباء لجميع المواطنين والمستثمرين عبر الوطن.

وأبرز الوزير خلال زيارة عمل وتفقد إلى الولاية مرفقا بالرئيسين المديرين العامين لمجمع سونلغاز, مراد عجال. وشركة نفطال, عبد القادر شافي أن إستراتيجية دائرته الوزارية تعمل على ضمان تغطية شاملة بشبكة الكهرباء. لجميع المواطنين والمستثمرين في قطاعي الصناعة والفلاحة.

ولدى إشرافه بمعية السلطات المحلية على تدشين المحطة المتنقلة لتحويل وتوزيع الكهرباء 60/30 كيلوفولط. التي ستمون المنطقة الصناعية ببلدية الرقاصة ومنطقة النشاطات ببلدية البيض. أكد عرقاب، أن الإمكانيات المالية متوفرة والإنتاج الطاقوي للكهرباء يعرف وفرة على المستوى الوطني.

كما أشار الى أن ربط مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمحيطات الفلاحية بشبكة الكهرباء. الذي يدخل ضمن برنامج الحكومة في مرافقة المستثمرين سيسهم. في بعث مختلف المشاريع في القطاعين وتحقيق التنمية وتوفير مناصب شغل هامة عبر جميع الولايات.