عرقاب: الإنتاج الوطني للذهب خلال 2020 لن يتجاوز 58 كيلوغرام

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عرقاب: الإنتاج الوطني للذهب خلال 2020 لن يتجاوز 58 كيلوغرام
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال وزير المناجم محمد عرقاب أن الإنتاج الوطني من مادة الذهب لهذه السنة لن يتجاوز  58 كيلوغرام.

واعتبر الوزيد  الكمية المنتجة من هذا المعدن خلال هذه السنة ضئيلة مقارنة بالمخزون الوطني و الذي يتجاوز 121 طن.

وخلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أفاد ذات المسؤول أن متوسط الانتاج من هذه المادة  في الجزائر يصل إلى 60 كيلوغرام سنويا.

كما اكد عرقاب أن مصالح دائرته الوزارية  تعمل على بعث النشاط المنجمي والحرفي للذهب في الجنوب الكبير ، وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع الإنتاج إلى 240 كيلوغرام سنويا في المرحلة الأولى.

و سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال العمل، منذ ثلاثة أشهر، على انشاء 95 مؤسسة مصغرة في مجال استغلال الذهب في منطقتي ايليزي وتمنراست لفائدة 1500 شاب.

وفي هذا الصدد، أشار عرقاب الى أن وزارته قامت بالتنسيق مع الوزير المنتدب لدى الوزير الأول  للمؤسسات المصغرة بإعداد دفتر شروط يغطي هذه العملية و يتكفل بوضع لبنات و أسس تسمح بإنشاء هذه المؤسسات المصغرة.


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