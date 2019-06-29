عرقاب: “الجزائر تسعى لتحقيق الاستمرارية في توازن أسواق النفط”

أكد، وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن الجزائر تسعى إلى تحقيق الاستمرارية في إطار مساعي منظمة أوبك وخارج أوبك، التي شرع فيها منذ سنة 2016، للحفاظ على توازن سوق النفط.

وأفاد محمد عرقاب، اليوم السبت، لـ”واج”، أن الهدف الرئيسي يكمن في كيفية التحصل على هذه الاستمرارية في توازن سوق النفط، لتوفير الوسائل التي تمكننا من تطوير الإنتاج وكل المشاريع ذات الأهمية لقطاعات الطاقة.

وحسب الوزير، فإن دول منظمة أوبك وخارج أوبك، ستبحث خلال الاجتماع الوزاري الـ176 المرتقب يوم 1 جويلية، بالعاصمة النمساوية فيينا، كيفية تحقيق استقرار السوق بما يناسب المنتج والمستهلك.

وأوضح وزير الطاقة، أن هذا المشروع ناجح، ويحظى بالاتفاق التام من طرف الدول الأعضاء.

بحيث تم الاتفاق في وقت سابق، على الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع، حتى نهاية السنة الجارية.

وسيشارك وزير الطاقة الجزائري، في الاجتماع الوزاري السادس “أوبك – خارج أوبك”، الذي سينعقد يوم 2 جويلية المقبل.

ومن المتوقع أن تدرس هذه اللقاءات، التطورات التي تشهدها السوق النفطية وآفاقها، للتمكن من اتخاذ القرارات، التي من شأنها ضمان استقرار الأسعار، والتي تتطابق مع التزامات المنظمة وحلفائها.