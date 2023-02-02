عرقاب: الطلب العالمي على النفط سيتحسن خلال الأشهر المقبلة

شارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، في أعمال الإجتماع الـ 47 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي ام ام سي” لمجموعة أوبك+. والذي خصص لتقييم مستوى إمتثال دول المجموعة لحصص خفض الإنتاج في ديسمبر الماضي.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد قام وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب خلال هذا الاجتماع. الذي تم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. في لجنة المراقبة بتقييم ظروف وافاق التطور قصير المدى لسوق النفط العالمي.

وأكد عرقاب في ختام هذا الإجتماع، أن عملية تقييم مستوى الإمتثال لالتزامات الحد من الإنتاج المقررة في ديسمبر 2022. بناء على البيانات الشهرية المقدمة. تظهر إمتثال دول “أوبك+” التام بمستوى الإنتاج المطلوب. كما عبر عن ارتياحه لامتثال دول التحالف الكامل بحصصهم وفقا للقرار المتخذ في 5 أكتوبر. لخفض الامدادات بمقدار 2 مليون برميل في اليوم.

كما تم خلال الإجتماع تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وتوقعاتها على المدى القصير. مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة التي لوحظت في السوق وبقوة دقة أكدت قراراتنا والجهود التي نبذلها بشكل جماعي لضمان الاستقرار والتوازن”.

وأشار عرقاب إلى أنه بالرغم من عدم اليقين الذي يثقل كاهل النمو الإقتصادي في العديد من المناطق. فإننا لا نزال متفائلين بحذر بأن الطلب العالمي على النفط سيتحسن بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة.

وقررت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الاجتماع مجددا في بداية شهر أفريل المقبل. لفحص الإمتثال لالتزامات خفض الإنتاج لدول أوبك + ولتقييم وضع سوق النفط الدولية، حسب نفس المصدر.

يذكر بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي ام ام سي” تجتمع بشكل دوري منذ جانفي 2017. بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء فيها الموقعة على إعلان التعاون.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور