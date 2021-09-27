عرقاب: تأمين إمدادات قطاع الفلاحة بالأسمدة

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الإتفاقية المبرمة بين وزارتي الفلاحة والطاقة تندرج في إطار خارطة طريق وزارة الفلاحة. المنبثقة عن مخطط الحكومة لتحقيق الأهداف المسطرة من قبل رئيس الجمهورية لضمان الأمن الغذائي.

وأشار الوزير على هامش إمضاء الإتفاقية، أنه تم توقيعها بين الديوان الوطني للحبوب وشركة أسمدال التابعة لسوناطراك، وتهدف إلى تأمين إمدادات قطاع الفلاحة بالأسمدة إلى غاية 2024. وهو ما يشكل إنجازا مهما لأدات الانتاج الوطنية والتحكم في اللوجيستية والتعاون المتعدد القطاعات خدمة للفلاحين

وأوضح في ذات السياق، أن شركة أسميدال تتعهد بضمان تزويد الأسمدة للسوق الوطنية. بالكميات والاسعار التنافسية والجودة. من أجل تغطية احتياجات السوق الوطنية من الأسمدة عن طريق الانتاج الوطني

وكشف الوزير، أن السياسة تسمح بتخفيض الواردات من الأسمدة وتلبية السوق من الانتاج الوطني بداية من سنة 2022 . بالإضافة إلى إنتاج الاعلاف الحيوانية وتجهيز المنتجات الزراعية وتثمينها وربط دوائر الانتاج والتوزيع

وأكد عرقاب، أن قطاع الطاقة يسعى لتوفير الطاقة والمنتوجات الطاقوية لقطاع الفلاحة والمنتوجات الفلاحية والصناعة لبناء اقتصاد قوي يتجه نحو التصدير. وضمان الامن الغذائي على المدى المتوسط والبعيد

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