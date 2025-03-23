عرقاب في زيارة إلى إثيوبيا

يشرع وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، في زيارة عمل إلى العاصمة أديس أبابا يومي 24 و25 مارس 2025. في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ومتابعة لمخرجات زيارته الأخيرة إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

ويرافق الوزير في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يضم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي. والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، بالإضافة إلى إطارات من الوزارة والمؤسسات الوطنية المعنية.

ويعتزم الوزير عقد لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الإثيوبيين، من بينهم وزير المناجم والبترول، ووزير الماء والطاقة، ووزير التجارة والاندماج الإقليمي. وذلك لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في مجالات المحروقات، الطاقة، المناجم، والطاقات المتجددة.

كما سيجري الوزير لقاءات مع مسؤولي عدد من الشركات الإثيوبية. بهدف استكشاف آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

تندرج هذه الزيارة في إطار مساعي الجزائر لتعزيز تعاونها مع الدول الإفريقية، تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تنمية الشراكات الاستراتيجية. بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة والاندماج الافريقي.

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