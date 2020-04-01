عرقاب: لايوجد ندرة في الوقود.. ولن يتم غلق المحطات بالعاصمة

قال وزير الطاقة محمد عرقاب أن الوقود متوفر بكثرة ومخازن نفطال ممتلئة بنسب تصل إلى 80 بالمائة

وأضاف عرقاب خلال الندوة الصحفية التي ينظمها في هذه الأثناء بمقر وزارة الطاقة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا، أن الطوابير التي شوهدت اليوم في محطات الخدمات بالجزائر العاصمة وهي تؤثر على صحة المواطنين.

وأكد عرقاب بأنه لن يتم غلق أي محطة من محطات الوقود على مستوى الجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن هناك وفرة كافية من وادة الوقود في المخازن و المحطات كما اكد بأن نفطال متواجدة على مستوى 48 ولاية وهي تعمل 24 ساعة على 24

وبخصوص تداول معلومات عن غلق محطات الوقود بالجزائر العاصمة، قال عرقاب بأن شبكات على مواقع التواصل الإجتماعي هي من تعمل على خلق البلبلة و التشويش لضرب الجزائر.