عرقاب.. نسبة الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج فاقت 100 بالمائة في فيفري 2021

كشف وزير الطاقة، أن نسبة الامتثال لاتفاق خفض إنتاج النفط لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفائها، تجاوزت 100 بالمائة بفيفري.

وشارك محمد عرقاب، في أشغال الدورة الـ28 لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق دول أوبك+ عبر تقنية التحاضر المرئية.

وحسب الوزير، فإن التقارير التي أعدتها اللجنة التقنية حول وضعية السوق النفطية أكدت وجود “مؤشرات ايجابية” بخصوص استقرار السوق العالمية.

تابعا “إلا أنها أبرزت أن هناك أوجه عدم يقين في السوق النفطية لاسيما بفعل انتشار سريع لمتغيرات فيروس كورونا”.

وشدد أعضاء “أوبك +” على ضرورة توخي “الحذر” لأن السوق لم تتعاف بعد ولم تبلغ مستويات الطلب المسجلة قبل كورونا.