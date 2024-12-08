عرقاب يبحث مع وفد عن البنك الدولي تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأحد بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن البنك الدولي بقيادة نائب رئيسه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عصمان ديون.

وقد جرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، مكلفة بالمناجم، كريمة طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة، مكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، واطارات من الوزارة.

وحسب بيان وزارة الطاقة، فقد ناقش الجانبان خلال هذا اللقاء، إمكانيات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمساعدات التقنية في المشاريع الجارية والمستقبلية خاصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وكذا مشاريع قطاع المناجم.

وبهذه المناسبة، سلط وزير الدولة، الضوء على النقاط والمحاور الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع على الصعيدين الطاقوي والمنجمي، مؤكدا سعي الجزائر الحثيث لتنويع موارد الاقتصاد الوطني التي تتماشى مع خطة عمل الحكومة.

وقد أعرب الوزير على ارتياح القطاع للنتائج المثمرة التي حققها التعاون مع البنك الدولي إلى حد الان آملا أن يتم تعزيزها في مجال الطاقات المتجددة و كذلك تطوير واستغلال الموارد المنجمة التي تعد من أولويات الحكومة.

من جهته, أعرب رئيس البعثة نائب رئيس البنك الدولي، ديون, عن ارتياحه لهذا اللقاء الذي أتاح له فرصة التعمق في الاطلاع على افاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في الجزائر, لاسيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة وكذا برامج تطوير القطاع المنجمي بالجزائر, منوها بتطابق الرؤى والسياسات بين الجزائر والبنك العالمي.