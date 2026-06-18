عرقاب يتباحث تعزيز علاقات التعاون والشراكة الطاقوية مع ألمانيا

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة المجمع الطاقوي الألماني VNG AG ، أولف هايتمولر Heitmüller Ulf ، وذلك بحضور وإطارات من الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وألمانيا في مجال الطاقة. وكذا متابعة مخرجات مذكرة التفاهم التي أبرمها مجمع سوناطراك مع الشركة الألمانية VNG AG بتاريخ 17 جوان 2026. والرامية إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونياك والحد من انبعاثات غاز الميثان. بما ينسجم مع أهداف الإنتقال الطاقوي والتنمية المستدامة.

وخلال المحادثات، استعرض الطرفان واقع وآفاق التعاون القائم بين سوناطراك وVNG، حيث تم التطرق إلى فرص تطوير الأعمال والاستثمار في قطاع المحروقات. لا سيما في مجال الغاز الطبيعي، وتعزيز المبادلات التجارية بين الجانبين في ميادين تسويق ونقل الغاز. بالإضافة كذلك إلى جانب بحث فرص توسيع الشراكة لتشمل مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة.

كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في مجالات التقنيات منخفضة الكربون المطبقة في صناعة الغاز الطبيعي. وبرامج تقليص انبعاثات غاز الميثان، فضلا عن تطوير مشاريع مشتركة في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، خاصة الأمونياك الأخضر.

وأكد وزير الدولة عرقاب التزام الجزائر بمواصلة تطوير قطاع المحروقات وتعزيز جاذبيته للاستثمار، مستعرضا الإصلاحات التي باشرتها الدولة الجزائرية لتحسين مناخ الأعمال. ولا سيما الإطارين القانوني والتنظيمي اللذين يوفران شروطا ملائمة لتطوير الشراكات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وإنجاز مشاريع ذات منفعة متبادلة.

من جهته، أعرب أولف هايتمولر عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم مع سوناطراك، مشيدا بمكانة الجزائر كمورد موثوق للطاقة وشريك استراتيجي لأوروبا. كما أكد اهتمام مجمع VNG بتعزيز تعاونه مع سوناطراك وتوسيع مجالات الشراكة. خاصة في ميادين الغاز الطبيعي والتقنيات منخفضة الانبعاثات والهيدروجين الأخضر.

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