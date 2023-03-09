عرقاب يتحادث مع مسؤولي كبرى الشركات الطاقوية الأمريكية

أجرى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على هامش مشاركته في أشغال الطبعة 41 من مؤتمر الطاقة “سيرا ويك 2023″، الجارية بمدينة هيوستن الأمريكية، عدة لقاءات ثنائية مع مسؤولي عدد من كبرى الشركات الطاقوية الأمريكية، تطرق معهم أساسا الى آفاق الشراكة والتعاون مع مجمع سوناطراك، حسب بيان للوزارة.

وفي هذا الإطار، التقى الوزير أمس الاربعاء رئيس شركة شيفرون الأمريكية للاستكشاف والانتاج، كلاي نيف، حيث بحث الجانبان “فرص الاستثمار والشراكة بين سوناطراك وشيفرون في مجال البحث والاستكشاف عن المحروقات واستغلالها، من أجل توسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات، لتلبية الاحتياجات الوطنية منها على المدى الطويل، وكذا تأمين امدادات الطاقة العالمية ولاسيما نحو أوروبا”، يوضح البيان.

وبحث الطرفان ايضا، وفق المصدر ذاته، “سبل تعزيز التعاون في مجال المرافقة التقنية والتكنولوجية في المنبع البترولي والغازي والخدمات، وكذا في مجال خفض الانبعاثات الكربونية في جميع سلسلة قيمة المحروقات”.

من جانب آخر كانت للسيد عرقاب والوفد المرافق له زيارة ميدانية الى مركز التحكم عن بعد في الآبار التابع لشيفرون، أين استمع الى عرض مفصل حول معطيات الحفر المتقدمة وكيفيات العمل والاتصال المباشر بالحقول والآبار ومناطق العمليات.

كما التقى وزير الطاقة والمناجم مع الرئيسة المديرة العامة لشركة “أوكسيدنتال بتروليوم كوربوريشن”، فيكي هولوب، حيث تركزت المحادثات على دراسة علاقات التعاون بين مجمع سوناطراك والشركة الامريكية وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في مجالات البحث والاستكشاف عن المحروقات، وتطوير الحقول، في إطار القانون الجديد للمحروقات، وفق بيان الوزارة.

أما على مستوى وزارة التجارة الأمريكية، فقد التقى السيد عرقاب بالرئيس المدير العام لشركة “بي بي جي انرجي” وهي شركة أمريكية للخدمات في مجال الكهرباء والبترول بحث معه “تبادل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في مجال التموين الكهربائي والخدمات البترولية، حيث اتفق الطرفان على عقد اجتماعات، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع فروع مجمع سوناطراك، للنقاش حول الحلول التكنولوجية في مجال الخدمات البترولية”.

من جهة أخرى، تحادث الوزير على هامش مشاركته في المؤتمر مع نائب رئيس شركة “تي جي إس-نوبيك” الجيوفيزيائية، دونكان بايت، حول “سبل تعزيز التعاون في مجال الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والخدمات المرتبطة بالمحروقات، من أجل تكثيف الجهود في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بالجزائر عبر تنفيذ مجموعة من المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتقدمة، وكذا في مجال التقنيات الحديثة للطاقة الشمسية والطاقة الريحية”.

وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على وضع برنامج عمل وعقد لقاءات عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، فرع مجمع سوناطراك، من اجل المرافقة التكنولوجية في هذا المجال، يوضح المصدر نفسه.

جذير بالذكر أن السيد عرقاب يشارك في النسخة 41 من مؤتمر الطاقة ” سيرا ويك 2023 “، المنظم في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس، بمدينة هيوستن، بولاية تكساس (الولايات المتحدة الأمريكية)، على رأس وفد هام من اطارات الوزارة و سوناطراك، وسونلغاز وكذا من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”.

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