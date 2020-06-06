عرقاب يترأس الإجتماع الـ179 لندوة أوبيب اليوم

يترأس وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم السبت، أشغال الاجتماع الـ179 لندوة “أوبيب”.

وحسما أفاد به بيان للوزارة، أمس، سيعقد هذا الإجتماع، على الساعة الواحدة ظهرا، بتقنية التحاضر عند بعد.

وأضاف البيان، أن هذا الإجتماع، سيتبعه في الساعة الثالثة زوالا، الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة “أوبيب” ومن خارج “أوبيب”، والذي سيجمع البلدان الموقعة على إعلان التعاون.

وستخصص هذه الاجتماعات، لدراسة وضع سوق النفط العالمية وآفاقها للأشهر المقبلة.

وكذا تنفيذ اتفاق 12 أفريل 2020 المتعلق بخفض إنتاج الدول الموقعة على إعلان التعاون.