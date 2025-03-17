عرقاب يتفقد مشاريع حيوية في بشار

حلّ وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، والوفد المرافق له بمطار “بودغن بن علي لطفي” بولاية بشار، في إطار برنامج عمل يهدف إلى متابعة وتفقد عدد من المشاريع الحيوية التابعة لقطاعه.

وحسب بيان للوزارة، كان في استقبال الوزير، والي ولاية بشار، أحمد بن يوسف. وبحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي وممثلي السلطات المحلية المدنية والأمنية بالولاية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج عمل يهدف إلى متابعة وتفقد عدد من المشاريع الحيوية التابعة لقطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بالولاية.

ويرافق الوزير وفد رفيع المستوى يضم كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم. والرؤساء المدراء العامون لمجمعي سونلغاز وسونارام. إلى جانب عدد من الإطارات من الوزارة والمؤسسات التابعة لها.