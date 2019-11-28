عرقاب يستعرض توقعات سوق الغاز الدولي مع نظيريه العماني والأنغولي

التقى وزير الطاقة ، محمد عرقاب، اليوم الخميس، في مالابو، نظيره العماني، محمد بن حمد آل رومي، ووزير الدولة الأنغولي للبترول، خوسيه ألكسندر باروسو.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى مصدري الغاز (GECF) ، ركزت المحادثات بين الطرفين على استعراض حالة سوق الغاز الدولي وتوقعاته.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وتطويرها خاصة في مجالات الهيدروكربونات والكهرباء.

وسيمثل الوزير عرقاب، رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، في القمة الخامسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) الذي سيعقد غدًا في مالابو.

ويتكون المنتدى من 12 دولة تمتلك مجتمعة أكثر من ثلثي احتياطي الغاز العالمي.

وتتمثل الدول في الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا.

بينما تتمتع أذربيجان والعراق وكازاخستان والنرويج وعمان وبيرو وأنغولا بمركز المراقب.